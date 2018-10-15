نتنياهو: نتحرك عسكريا ضد الوجود الإيراني في سوريا في هذه الأيام بالذات

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل "تتحرك عسكريا" بغية التصدي للوجود الإيراني في سوريا "في هذه الأيام بالذات".

وقال نتنياهو في مستهل الدورة الشتوية للكنيست اليوم الاثنين إن "الهدف الأهم يكمن في كبح جماح العدوان من قبل إيران، التي تسعى إلى تدمير إسرائيل".

وأضاف: "إصرارنا على مواجهة العدوان الإيراني يدعم بالأفعال ونحن نتحرك عسكريا ضد النظام الإيراني في سوريا في هذه الأيام بالذات".

وألمح نتنياهو إلى أن إسرائيل تتوقع المساعدة من الولايات المتحدة في ممارسة الضغط الاقتصادي على الإيرانيين، مجددا شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على انسحابه من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض العقوبات على طهران.

قلت هذا المساء أمام الكنيست: لا أصرف نظري ولو للحظة عن لائحة الأهداف والهدف الأهم هو صد العدوان الذي تمارسه إيران التي تسعى إلى تدمير إسرائيل.



إصرارنا على مواجهة العدوان الإيراني يدعم بالأفعال ونحن نتحرك عسكريا ضد النظام الإيراني في سوريا في هذه الأيام بالذات. pic.twitter.com/IzAqGZu2zU — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) 15 октября 2018 г.

المصدر: RT + نوفوستي