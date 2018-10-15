بريطانيا تنتظر ولادة "الطفل بريكست".. وماي تهنئ

أعلن قصر كنسينغتون الملكي في لندن أن دوقة الساسكس، زوجة الأمير هاري، حفيد الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، حامل بأول طفل للزوجين الملكيين.

وبين القصر أن الطفل سيولد في ربيع عام 2019، مشيرا إلى أن صاحبا السمو الملكيان يسعدهما مشاركة هذه الأخبار السعيدة مع الجمهور.

وهنأت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الزوجين بالخبر السار، فيما اختار بعض مستخدمي الإنترنت اسما للطفل انطلاقا من موعد ولادته المتوقع.

وغردت ماي على حسابها في "تويتر" اليوم الاثنين: "أتقدم بأحر التهاني إلى دوق ودوقة الساسكس بهذا الخبر السعيد.. وأتمنى لهما الأفضل دائما".

My warmest congratulations to the Duke and Duchess of Sussex on the happy news they are expecting a baby in the Spring. Wishing them all the best. https://t.co/nnneVi8rBO — Theresa May (@theresa_may) 15 октября 2018 г.

وانضم رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى المهنئين، ورجح بعضهم أن الفترة التي يتوقع أن يولد فيها الطفل يمكن أن تتزامن مع موعد انسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي المقرر في الـ29 مارس 2019، لذلك اقترحوا على الزوجين تسمية مولودهما الأول بـ"بريكست".

وكتب أحد مستخدمي "تويتر": "لا شك في أن الطفل سيولد في الـ29 مارس من العام القادم! أهنئ الجميع بالطفل بريكست".

No doubt scheduled to arrive on 29th March next year. Happy Great British Brexit Baby everyone! pic.twitter.com/hRtKKz2QlT — Southern Uplander (@UpIander) 15 октября 2018 г.

فيما تساءل آخر: "ما هي فرص أنهم سيسميان الطفل "بريكست"؟

What are the odds they name the baby Brexit just for a laugh? #RoyalBabypic.twitter.com/32FrDWZcjB — Nathan Caton (@NathanCaton) 15 октября 2018 г.

وجاء في تغريدة أخرى: "ميغان ماركل حامل: الطفل بريكست"؟

Meghan Markle pregnant: Brexit baby? Speculation rife over due date https://t.co/lZeaHD8myw via @MailOnline How exciting. One step at a time...... pic.twitter.com/KIHabW3xrl — Elizabeth Green (@dregreen4ever) 15 октября 2018 г.

وكذلك: "اسمحوا لي أن أكون أول من يمزح بذكاء أن الطفل يمكن تسميته.. بريكست"!

let me be the first to wittily remark that the baby might be named...... BREXIT!! — children of a lesser porg (@DRJACOBRAM) 15 октября 2018 г.

وسيكون الطفل الملكي المنتظر في المرتبة السابعة في ولاية العرش البريطاني.

المصدر: RT + وكالات