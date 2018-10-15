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بريطانيا تنتظر ولادة "الطفل بريكست".. وماي تهنئ

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بريطانيا تنتظر ولادة
Reuters
الأمير هاري وزوجته ميغان
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أعلن قصر كنسينغتون الملكي في لندن أن دوقة الساسكس، زوجة الأمير هاري، حفيد الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، حامل بأول طفل للزوجين الملكيين.

وبين القصر أن الطفل سيولد في ربيع عام 2019، مشيرا إلى أن صاحبا السمو الملكيان يسعدهما مشاركة هذه الأخبار السعيدة مع الجمهور.

وهنأت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الزوجين بالخبر السار، فيما اختار بعض مستخدمي الإنترنت اسما للطفل انطلاقا من موعد ولادته المتوقع.

وغردت ماي على حسابها في "تويتر" اليوم الاثنين: "أتقدم بأحر التهاني إلى دوق ودوقة الساسكس بهذا الخبر السعيد.. وأتمنى لهما الأفضل دائما".

وانضم رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى المهنئين، ورجح بعضهم أن الفترة التي يتوقع أن يولد فيها الطفل يمكن أن تتزامن مع موعد انسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي المقرر في الـ29 مارس 2019، لذلك اقترحوا على الزوجين تسمية مولودهما الأول بـ"بريكست".

وكتب أحد مستخدمي "تويتر": "لا شك في أن الطفل سيولد في الـ29 مارس من العام القادم! أهنئ الجميع بالطفل بريكست".

فيما تساءل آخر: "ما هي فرص أنهم سيسميان الطفل "بريكست"؟

وجاء في تغريدة أخرى: "ميغان ماركل حامل: الطفل بريكست"؟

وكذلك: "اسمحوا لي أن أكون أول من يمزح بذكاء أن الطفل يمكن تسميته.. بريكست"!

وسيكون الطفل الملكي المنتظر في المرتبة السابعة في ولاية العرش البريطاني.

المصدر: RT + وكالات

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