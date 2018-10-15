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طائرة تقل 130 راكبا تصدم جدارا من القرميد وتحلق لساعات!

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طائرة تقل 130 راكبا تصدم جدارا من القرميد وتحلق لساعات!
twitter.com/shukla_tarun
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طدمت طائرة ركاب تابعة لشركة طيران Air India وعلى متنها 130 راكبا، جدارا من القرميد وتابعت إقلاعها وحلقت لمدة 4 ساعات بعد الحادثة.

ووقع الحادث لطائرة بوينغ 737 متوجهة من مطار تريشينوبولي في الهند إلى مطار دبي في الإمارات، أثناء الإقلاع حيث اصطدمت بجدار وحطمته وحلقت في الجو لمدة أربع ساعات قبل أن تهبط اضطراريا في العاصمة الهندية مومباي.

وقال متحدث باسم مطار الإقلاع تريشينوبولي إن "أجزاء من الطائرة وجدت على أرض المطار".

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