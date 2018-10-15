مراسلنا: وصول الوفد الأمني التركي إلى القنصلية السعودية في اسطنبول
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أفاد مراسلنا بوصول الوفد الأمني التركي إلى مقر القنصلية السعودية في اسطنبول مساء اليوم، في إطار التحقيق في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وقبل بضعة ساعات دخل مسؤولون سعوديون لقنصلية بلادهم في اسطنبول ضمن فريق العمل المشترك مع الجانب التركي الذي تم تشكيله للوقوف على ملابسات ما حدث لخاشقجي بعدما دخل المبنى في مطلع الشهر الجاري.
المصدر: RT
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