الكرملين يعلق على تصريح ترامب بشأن صلة بوتين باغتيالات سياسية

رفض الناطق الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف اعتبار تصريح صحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أنه تسليم بتورط نظيره الروسي فلاديمير بوتين في عمليات اغتيال سياسي.

وفي تعليقه للصحفيين على تصريح ترامب في مقابلة لقناة "إس بي سي" أمس الأحد، حيث رد الرئيس الأمريكي على سؤال عن احتمال ضلوع بوتين في عمليات اغتيال وتسميم، بقوله "من المحتمل نعم"، قال بيسكوف: "لا أنظر لذلك على أن ترامب قد سلم باحتمال (ضلوع بوتين) وما إلى ذلك، كما نشاهده في الكثير من وسائل الإعلام. لعله يجب التعاطي مع الخصوصيات اللغوية بمرونة، ومن الواضح أنه لم يكن ممكنا انتظار جواب آخر".

وشدد بيسكوف على أن "ترامب لم يطلق أي اتهامات مباشرة"، وأضاف: "لا يمكن أن تكون هناك أي اتهامات للرئيس الروسي تستند إلى أي براهين ناهيك عن الأدلة وهذا يحدد موقفنا من هذا الأمر".

وذكّر بيسكوف بموقف موسكو المبدئي من هذا الموضوع، مشيرا إلى أن "روسيا لا تمت ولا يمكن لها أن تمت افتراضيا لهذه الاتهامات بأي صلة".

يذكر أن بريطانيا اتهمت موسكو مؤخرا بالوقوف وراء تسميم الجاسوس السابق سيرغي سكريبال في مدينة سالزبوري مطلع مارس الماضي، مدعية بأن الأوامر بتنفيذ العملية جاءت من القيادة الروسية العليا وبوتين نفسه، وترفض موسكو هذه الاتهامات جملة وتفصيلا وتعتبرها باطلة واستفزازية.

المصدر: وكالات