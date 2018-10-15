احتجاز رهينة في كولونيا الألمانية

طوقت الشرطة الألمانية المنطقة المحيطة بمحطة القطارات الرئيسية في مدينة كولونيا غربي البلاد بعد حادث احتجاز رهينة بالقرب من المحطة.

وأكدت الشرطة أنه تم احتجاز رهينة في ساحة بريسلاوير المقابلة لمحطة القطارات، مناشدة المواطنين تجنب تلك المنطقة، فيما يكرر رجال الشرطة هذه المناشدات عبر مكبرات الصوت في مكان الحادث.

BREAKING: Initial reports of shots being fired at #Cologne central train station in #Germanypic.twitter.com/PtSYdEuJKT — ExtraNews24h (@ExtraNews24h) October 15, 2018

وأشارت بعض وسائل الإعلام المحلية، إلى أن الرهينة احتجز في صيدلية واقعة في مبنى محطة القطارات وسط أنباء عن إصابة شخص في الحادث، بينما تحدث مصدر آخر عن سماع عدة طلقات نارية، فيما لم تؤكد الشرطة هذه المعلومات حتى اللحظة.

المصدر: وكالات