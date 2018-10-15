طهران تنفي نبأ إخلاء سفارتها في أنقرة وتصفه بالكاذب

نفت الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين، نبأ إخلاء سفارتها في العاصمة التركية أنقرة على خلفية التهديد بتفجير انتحاري.

وقال المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي: "نبأ إخلاء السفارة الإيرانية في أنقرة نتيجة تهديد بهجوم انتحاري مجرد كذب. وموظفونا في أنقرة سالمون وفي مأمن ويزاولون أعمالهم اليومية في السفارة".

ونقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية عن مسؤول في سفارة طهران في تركيا، تأكيده وجود تدابير أمنية مشددة في محيط السفارة وإغلاق شارع طهران حيث مبنى السفارة، نافيا إخلاء السفارة من موظفيها.

LATEST — Iran's embassy in Ankara evacuated after suicide bomber notice, ambassador moved away from the building, street housing the embassy cordoned off, reports say https://t.co/oq4l2np9XO — DAILY SABAH (@DailySabah) ١٥ أكتوبر ٢٠١٨

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وأضاف: "لا نزال بانتظار إيضاحات الجانب التركي بشأن تشديد التدابير الأمنية في محيط السفارة"، مشيرا إلى أن السفير والموظفين داخل السفارة وأن القسم القنصلي يمارس عمله بشكل اعتيادي.

وكانت صحيفة "ديلي صباح" التركية، قد ذكرت نقلا عن مصادر تركية أن الشرطة قامت بإجلاء السفير الإيراني وطوقت شارع طهران، بعد تلقيها معلومات باحتمال استهداف السفارة بتفجير انتحاري.

وعقب ذلك أكد التلفزيون الإيراني نبأ إغلاق السفارة في أنقرة، بعد تهديد بهجوم انتحاري قد يستهدفها.

المصدر: RT

عمر هواش