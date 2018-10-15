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أنباء عن إخلاء السفارة الإيرانية في أنقرة بعد تهديد بتفجير انتحاري

أخبار العالم

أنباء عن إخلاء السفارة الإيرانية في أنقرة بعد تهديد بتفجير انتحاري
AFP ADEM ALTAN
أرشيف - السفارة الإيرانية في أنقرة، 15 ديسمبر 2016
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ذكرت وسائل إعلام تركية أن الشرطة أغلقت اليوم شارع طهران، حيث مقر السفارة الإيرانية في أنقرة، وذلك بعد تهديد بتفجير انتحاري هناك.

يتبع...

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