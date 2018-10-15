أنباء عن إخلاء السفارة الإيرانية في أنقرة بعد تهديد بتفجير انتحاري
AFP ADEM ALTAN
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ذكرت وسائل إعلام تركية أن الشرطة أغلقت اليوم شارع طهران، حيث مقر السفارة الإيرانية في أنقرة، وذلك بعد تهديد بتفجير انتحاري هناك.
LATEST — Iran's embassy in Ankara evacuated after suicide bomber notice, ambassador moved away from the building, street housing the embassy cordoned off, reports say https://t.co/oq4l2np9XO— DAILY SABAH (@DailySabah) ١٥ أكتوبر ٢٠١٨
يتبع...
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