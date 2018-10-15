أنباء عن إخلاء السفارة الإيرانية في أنقرة بعد تهديد بتفجير انتحاري

ذكرت وسائل إعلام تركية أن الشرطة أغلقت اليوم شارع طهران، حيث مقر السفارة الإيرانية في أنقرة، وذلك بعد تهديد بتفجير انتحاري هناك.

LATEST — Iran's embassy in Ankara evacuated after suicide bomber notice, ambassador moved away from the building, street housing the embassy cordoned off, reports say https://t.co/oq4l2np9XO — DAILY SABAH (@DailySabah) ١٥ أكتوبر ٢٠١٨

يتبع...