بالفيديو..دخول عدة أشخاص وخروجهم من القنصلية السعودية باسطنبول

أفادت وكالة الأناضول بأن عدة أشخاص دخلوا القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول وخرجوا منها بعد ذلك، رغم عطلة نهاية الأسبوع، وسط ترقب لتطورات التحقيق في قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

والتقطت عدسات الكاميرات، ظهر الأحد، دخول 4 أشخاص إلى مقر القنصلية إثر وصولهم على متن سيارة مدنية، ولوحظ أن أحدهم يحمل في يده كيسا أبيض، كما التقطت عدسات الكاميرات دخول 4 أشخاص آخرين إلى مقر القنصلية، بعد أن وصلوا على متن سيارة مدنية.

وأشارت الوكالة التركية الرسمية إلى أنه لاحقا خرج 9 أشخاص من القنصلية على متن 4 سيارات مدنية، وشوهد في أيدي الأشخاص المغادرين للقنصلية 3 حقائب.

واصلت القنصلية السعودية في مدينة #إسطنبول التركية، الأحد، استقبال عدة أشخاص، رغم كونه يوم إجازة رسمية

والتقطت عدسات الكاميرات، مساء الأحد، وصول سيارة مدنية على متنها 4 أشخاص القنصلية #السعودية بإسطنبول#جمال_خاشقجيhttps://t.co/7NRtHpmqjupic.twitter.com/eY1nl3b7fK — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 14, 2018

واستقبلت القنصلية السعودية السبت 6 أشخاص رغم أنه عطلة رسمية، ولم يتسن التعرف على هويات الأشخاص الذين دخلوا القنصلية يومي السبت والأحد.

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ويواصل ممثلو وسائل الإعلام المحلية والأجنبية احتشادهم أمام القنصلية السعودية باسطنبول بغية رصد أي جديد يتعلق بمصير الصحفي السعودي خاشقجي.

واختفت آثار الكاتب الصحفي السعودي، في الثاني من أكتوبر 2018، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه.

وقالت خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز، في تصريحات إعلامية، إنها رافقته إلى مبنى القنصلية باسطنبول، وإنه دخل المبنى ولم يخرج منه، فيما تنفي الرياض ذلك، وتقول إن خاشقجي زار القنصلية وغادرها بعد ذلك.

ولم تعلن تركيا، التي تجري تحقيقا في القضية، حتى الآن فرضيتها الرسمية حول مصير خاشقجي، إلا أن مصادر عديدة بينها أمنية ذكرت أن المؤشرات الأولية تدل على أن الصحفي السعودي قتل داخل قنصلية بلاده وهو ما تنفيه الرياض.

المصدر: وكالات