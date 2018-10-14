مقتل 4 أشخاص بإطلاق نار أثناء حفل في تكساس

قتل 4 أشخاص بتبادل لإطلاق النار خلال احتفال بعيد ميلاد طفل، حسبما ذكرت إدارة الأمن العام في ولاية تكساس الأمريكية.

ووقع الحادث يوم السبت بتوقيت الولايات المتحدة بعد مشاجرة بين عائلتين أثناء الاحتفال، وقتل أربعة رجال تتراوح أعمارهم بين 20 و 62 عاما، ثلاثة منهم من عائلة واحدة.

وذكرت إدارة الأمن العام أنها قبضت على أحد المشتبه بهم، ولم تكشف عن اسمه، كما لم يكشف عن سبب الشجار.

المصدر: نوفوستي