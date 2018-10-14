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ترامب يلمح إلى إمكانية استقالة وزير دفاعه

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ترامب يلمح إلى إمكانية استقالة وزير دفاعه
Reuters / Joshua Roberts
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ليس متأكدا مما إذا كان وزير الدفاع جيمس ماتيس يعتزم الاستقالة من منصبه.

وصرح ترامب في مقابلة مسجلة مع برنامج 60 دقيقة الذي تبثه شبكة "سي.بي.إس" بأن جيمس ماتيس "قد يفعل ذلك".

وحسب مقتطفات من المقابلة بثت اليوم الأحد قبل إذاعة البرنامج فإن ماتيس "ربما" يعتزم الاستقالة، مضيفا: "إذا أردتم أن تعلموا الحقيقة فأعتقد أنه ديمقراطي نوعا ما.. لكن الجنرال ماتيس شخص طيب.. إننا نتعامل معا بشكل جيد للغاية.. قد يستقيل".

وصرح الرئيس الأمريكي بأنه يعتبر ماتيس "ديمقراطيا نوعا ما".

ومنذ فترة، ترددت أنباء عن احتمالية إقالة ماتيس من منصبه في أقرب وقت بسبب الخلافات المتزايدة بينه وبين ترامب حول السياسة الخارجية للبلاد، ولكنه خرج ونفى تلك الادعاءات.

المصدر: وكالات

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