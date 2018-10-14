بعد الصلاة عليه.. ترامب يفاجئ القس بسؤال محرج

فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القس أندرو برانسون وزوجته أثناء استقبالهما في البيت الأبيض، بسؤال غير متوقع حول المرشح الذي صوتا له في الانتخابات الرئاسية.

ووجه الرئيس الأمريكي سؤاله بداية لزوجة القس، حيث سألها لمن صوتت في الانتخابات الرئاسية وسط ذهول وضحك الجميع، فأجاب ترامب بنفسه على سؤاله قائلا: "أنا أعرف الجواب".

وبادر القس في الحال بالجواب قائلا: "لقد أرسلت البطاقة الانتخابية من السجن"، فربت ترامب على كتفه مازحا ومبتسما.

وقضت محكمة الجنايات الثانية بولاية إزمير التركية مؤخرا بإخلاء سبيل القس الأمريكي الذي كان موقوفا في تركيا منذ 2016 ورفعت "الإقامة الجبرية وحظر السفر" عنه، وذلك بعد الأخذ في الحسبان الفترة التي قضاها في الحجز أثناء المحاكمة.

وتم توقيف برانسون في 9 ديسمبر 2016، وحوكم بتهم التجسس وارتكاب جرائم لمصلحة منظمتي "غولن" و"بي كا كا" وتعاونه معهما رغم علمه المسبق بأهدافهما.

المصدر: وكالات