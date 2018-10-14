روحاني: إدارة ترامب هي الأشد حقدا على إيران وشعبها ونظامها

اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني صباح اليوم، أن واشنطن لم تشهد حكومة أشدّ حقدا على إيران ونظامها وشعبها من الحكومة الحالية في البيت الأبيض، التي تهدف لتغيير النظام الإيراني.

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وأشار روحاني في خطاب بثه التلفزيون الرسمي أمام حشد من طلاب جامعة طهران، إلى أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جمع حوله أسوأ أعدائنا في البيت الأبيض، وحكومتنا تواجه هذه الإدارة المعادية"، معتبرا أن الهدف الأول للبيت الأبيض هو "شن حرب اقتصادية ضد إيران".

وقال روحاني خلال حفل افتتاح العام الجامعي الجديد في البلاد، إنّ الولايات المتحدة بدأت حربها النفسية ثم رفدتها بحرب اقتصادية بهدف إطلاق مزاعم عدم كفاءة النظام الإيراني وإزالة المشروعية عنه لبلوغ الهدف النهائي المتمثل في تغيير النظام الحاكم في البلاد.

وأضاف: "الحرب الاقتصادية هي هدفهم على المدى المتوسط، بل الهدف الكبير هو بث روح اليأس في نفوس الشعب الإيراني، وهزّ الثقة بالنظام كهدف ثالث، والهدف الرابع تحريض الناس على النظام والحكومة".

وناشد الطلاب الجامعيين ببث الثقة والأمل بالمستقبل في نفوس الشعب الإيراني، مشيرا إلى أن هذه مسؤولية الجميع في ظل الأوضاع الراهنة.

وبشأن الانتقادات التي توجه لحكومته والاتهامات بعدم اطلاعها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد، قال روحاني: "يوميا أشاهد قائمة أسعار السلع الأساسية والغذائية، ولست بعيدا عن الشعب ومعاناته".

المصدر: وكالة إرنا