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بالصور.. حادث أليم يودي بحياة 15 مهاجرا غير شرعيين في تركيا

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بالصور.. حادث أليم يودي بحياة 15 مهاجرا غير شرعيين في تركيا
AFP BULENT KILIC
تركيا- أرشيف
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لقي 15 مهاجرا غير شرعيين مصرعهم اليوم، بحادث انقلاب شاحنة كانت تقلهم في إزمير غربي تركيا.

وذكرت وسائل إعلام تركية، أن سائق الشاحنة فقد السيطرة عليها في قضاء مندريس بولاية إزمير، ما تسبب بسقوطها في قناة للري.

وأوضحت المصادر أن فرق الإنقاذ والشرطة وصلت إلى مكان انقلاب الشاحنة بعد تلقي بلاغ من سكان المنطقة، مشيرة إلى أنهم نقلوا الجرحى إلى المستشفيات المحلية في المنطقة.

المصدر: الأناضول + DHA

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