ترامب يعترف بتأخر بلاده عن روسيا والصين في تشكيل قواتها الفضائية

اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمة ألقاها أمام الناخبين في اجتماع حاشد في ولاية كنتاكي، بتأخر الولايات المتحدة عن روسيا والصين في مجال تشكيل وتطوير قوات فضائية.

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وقال ترامب في تسجيل صوتي نشرته قناة فوكس نيوز اليوم: "وفقا لمرسومي فإن البنتاغون يعمل حاليا على تشكيل السلاح السادس في القوات المسلحة الأمريكية، أي قوات الفضاء".

وأضاف: "وفي الوقت نفسه بدأت الصين بالفعل هذا، كما بدأت روسيا بتشكيل قوات الفضاء. ولكن لدينا نحن أكثر الناس روعة في العالم، ونحن ننتج أفضل المعدات، ولدينا أفضل الصواريخ والدبابات والسفن في العالم".

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية عن إنشاء نوع منفصل من القوات، هي قوات الفضاء ومع ذلك، لم يتم تخصيص تمويل خاص له في ميزانية الدفاع المقرّة للسنة المالية 2019.



ومن المقرر إدراج الأموال اللازمة لإنشاء قوات فضائية في ميزانية عام 2020 ومع ذلك، أعرب عدد من الخبراء، وقادة سابقين في البنتاغون عن شكوكهم بشأن مدى فائدة قرار ترامب، حيث أن قوات الفضاء الفعلية في الولايات المتحدة نشطت بالفعل لسنوات عديدة في القوات الجوية والقيادة الاستراتيجية للبلاد.

وحاليا، تحظر المعاهدات الدولية نشر أسلحة دمار شامل في الفضاء وحتى الآن لم تنشر أي من البلدان التي لديها إمكانية الوصول إلى التكنولوجيات الفضائية أي أسلحة في الفضاء الخارجي.

المصدر: نوفوستي