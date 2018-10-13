مقتل 22 شخصا بتفجير استهدف تجمعا انتخابيا في أفغانستان

أكد مسؤولون سقوط 22 قتيلا على الأقل اليوم السبت، في تفجير استهدف تجمعا انتخابيا في شمال شرق أفغانستان.

ووقع التفجير في إقليم طخار في شمال شرق البلاد أثناء تجمع عشرات الأشخاص للاستماع إلى خطاب لـ "نظيفة يوسفي بيك"، المرشحة في الانتخابات البرلمانية المقررة في الـ 20 من أكتوبر الجاري.

وقال المتحدث باسم حاكم إقليم طخار جواد هجري، إن 22 على الأقل قتلوا وأصيب 36 آخرون في التفجير.

من جانب آخر قال مسؤول في الشرطة المحلية إن من بين الضحايا مسؤولو أمن ومدنيون، مشيرا إلى أن المرشحة يوسفي بيك لم تكن موجودة في المكان وقت وقوع التفجير.

وتفيد التحقيقات الأولية بأن مواد ناسفة وضعت على دراجة نارية قرب التجمع الانتخابي الذي كان من المقرر أن تلقي فيه المرشحة كلمتها.

ولم تعلن بعد أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم وهو الثالث الذي يستهدف حملات انتخابية هذا الشهر في أفغانستان.

المصدر: "رويترز"