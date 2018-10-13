أنور إبراهيم يفوز بالانتخابات التكميلية ويقترب من رئاسة الحكومة

أعلنت اللجنة الانتخابية الماليزية اليوم السبت، عن فوز السياسي أنور إبراهيم في انتخابات تكميلية أجريت خصيصا بهدف إعادته إلى البرلمان ما قربه أكثر إلى رئاسة الوزراء.

ونقلت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية عن اللجنة قولها، إن أنور إبراهيم حصل على 31 ألفا و 16 صوتا متغلبا على 6 مرشحين آخرين، وحصل أقرب منافسيه على 7 آلاف و 456 صوتا.

وستعيد نتائج الانتخابات التكميلية أنور إبراهيم إلى الحياة السياسية بعد 5 أشهر من الإفراج عنه من السجن، وستقربه من رئاسة الحكومة التي وعده بها حليفه الحالي وغريمه السابق مهاتير محمد، في حال فوزه في الانتخابات التكميلية لأن دستور البلاد يشترط أن يكون رئيس الحكومة عضوا في البرلمان.

وكان رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد قد حسم موقفه من ترشح حليفه أنور إبراهيم، وذلك عبر مشاركته في تجمع انتخابي لإبراهيم في هذه الانتخابات الفرعية التي من شأنها أن تؤهله لخلافة مهاتير في رئاسة الوزراء.

ولأول مرة منذ افتراقهما قبل 20 عاما، وقف مهاتير محمد إلى جانب أنور إبراهيم في حشد انتخابي لدعم حملته الانتخابية في مدينة "بورت ديكسون" الواقعة على الساحل الغربي لشبه الجزيرة الماليزية.

المصدر: وكالات