ترامب: واشنطن ستعاقب نفسها إذا أوقفت مبيعاتها العسكرية للسعودية

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء السبت، بأن واشنطن ستعاقب نفسها إذا أوقفت مبيعاتها العسكرية إلى السعودية بسبب قضية الصحفي المختفي جمال خاشقجي.

وأكد دونالد ترامب أن هناك أشياء أخرى يمكن أن تفعلها الولايات المتحدة لمعاقبة السعودية إذا ما تأكد قتلها خاشقجي.

وقال ترامب، خلال استقباله في البيت الأبيض القس الأمريكي أندرو برانسون بعد إفراج السلطات التركية عنه يوم الجمعة، إنه سيتصل الليلة أو غدا بالملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود بشأن قضية الصحفي جمال خاشقجي.

وفي وقت سابق اليوم، توعّد الرئيس الأمريكي السعودية، بعقوبات "صارمة" إذا ثبت تورطها في اختفاء الصحفي والكاتب جمال خاشقجي، حسبما أفادت فرانس برس.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "سي.بي.إس": "ربما يكون السعوديون وراء اختفاء خاشقجي، وإذا ثبت ذلك فستلحق الولايات المتحدة بهم عقابا صارما"، مؤكدا أن "هذا الأمر يعد خطيرا بشكل خاص، لأن هذا الرجل صحفي".

وشوهد خاشقجي آخر مرة في الثاني من أكتوبر الحالي وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في اسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج إنه لم يخرج من القنصلية.

ولم تعلن تركيا، التي تجري تحقيقا في القضية، حتى الآن فرضيتها الرسمية حول مصير خاشقجي، إلا أن مصادر عديدة بينها أمنية ذكرت أن تقديراتها الأولية تدل على أن الصحفي السعودي قتل داخل قنصلية بلاده وهو ما تنفيه الرياض.

المصدر: وكالات