اتهام 4 متشددين بالتخطيط للاعتداء على كنيسة صربية في كوسوفو

وجه القضاء في بريشتينا اتهاما لـ 3 رجال وامرأة من كوسوفو يشبته في أنهم خططوا لارتكاب اعتداءات تستهدف كنيسة أرثوذوكسية صربية في كوسوفو، كما أعلن السبت مصدر قضائي لوكالة "أ ف ب".

تشير لائحة الاتهام إلى مخططات اعتداءات غير محددة في فرنسا وفي بلجيكا.

وبالإضافة إلى التخطيط للهجوم على كنيسة أرثوذوكسية في ميتروفيتسا الشمالية، توضح لائحة الاتهام أن الأشخاص الأربعة الذين اتهموا في الرابع من أكتوبر، كانوا ينوون الهجوم على ملهيين في جيب غراسانيتشا الصربي، وعلى عناصر من القوة الدولية لحفظ السلام (كفور).

وكانت المجموعة التي بدأت تجنيد متطوعين تنوي "وضع متفجرات في الملاهي وتفجيرها عن بعد" أو تنظيم "هجمات انتحارية فيها"، وكانت طريقة أخرى تقضي بشن فريق من المهاجمين مزودين ببنادق هجومية من نوع كلاشنيكوف "وقنابل يدوية اعتداء على غرار هجمات 2015 في باريس"، كما أوضحت لائحة الاتهام.

وأشارت اللائحة إلى أن الاعتقالات أدت إلى تدارك الخطة الأكثر تطورا، أي الاعتداء على كنيسة في القطاع الصربي من مدينة ميتروفيتسا المقسمة.

وحوالي 90% من 1.8 مليون نسمة في كوسوفو هم مسلمون، تمارس غالبيتهم إسلاما معتدلا.

المصدر: أ ف ب