"مالكوم إكس" اسم جديد لشارع في أنقرة

أعلنت بلدية أنقرة إطلاق اسم الناشط التاريخي في مجال الحقوق المدنية للأمريكيين ذوي البشرة الداكنة "مالكوم إكس"، على الشارع الذي يقع فيه المقر الجديد لسفارة الولايات المتحدة.

ويأتي القرار التركي بعد لقاء جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ببنات "مالكوم أكس" على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي.

ونوهت بلدية أنقرة في بيان، بأن "أردوغان وعد بنات أكس بأن اسم والدهم سيحيى في العاصمة التركية".

وسبق وغيرت أنقرة مرتين في الأشهر الأخيرة أسماء شوارع تقع فيها ممثليات دبلوماسية لبعث رسائل سياسية عبر "دبلوماسية أسماء الشوارع"، إذ أطلقت اسم "فخرالدين باشا"، على الشارع الذي يقع فيه مقر سفارة دولة الإمارات، نسبة إلى قائد عثماني انتقده وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان في تغريدة.

وأعلنت أنقرة في فبراير الماضي، إطلاق اسم "غصن الزيتون" على جادة قريبة من مقر السفارة الأمريكية في العاصمة التركية، تيمنا بالعملية العسكرية التي أطلقتها تركيا شمال سوريا ضد قوات كردية متحالفة مع واشنطن.

ومالكوم أكس، كان ناشطا مثيرا للجدل في مجال الحقوق المدنية للأمريكيين ذوي البشرة الداكنة، كما كان أيضا مسؤولا كبيرا في منظمة "أمة الإسلام"، وقد اغتيل وعمره 40 عاما في عام 1965، فيما كان يلقي خطابا في نيويورك على يد توماس هاغان العضو في المنظمة ذاتها.

المصدر: أ ف ب