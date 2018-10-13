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اليونان.. مصرع 11 مهاجرا بتصادم حافلة وشاحنة

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اليونان.. مصرع 11 مهاجرا بتصادم حافلة وشاحنة
Reuters / Alkis Konstantinidis
مهاجرون في اليونان - أرشيف -
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لقي 11 مهاجرا حتفهم باصطدام حافلتهم من الأمام بشاحنة، وهي في طريقها من تركيا إلى اليونان، بالقرب من ميناء كافالا اليوناني، بحسب ما ذكرته هيئة إذاعة "إي آر إيه"، السبت.

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وشملت قائمة الضحايا ثلاثة قاصرين.

هذا ولم يتضح على الفور ملابسات الحادث، علما أن التقارير أفادت بأن سائق الشاحنة أصيب بإصابات طفيفة.

وتشير التقارير اليونانية إلى إلقاء القبض على مهربين بصورة شبه يومية خلال قيامهم بتهريب المهاجرين من الحدود التركية، وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وصل إلى اليونان 12 ألف مهاجر عبر هذا الطريق البري، بحسب الأرقام الرسمية.

ويواجه المهاجرون الذين يريدون الوصول إلى دول وسط وغرب أوروبا عبر اليونان، صعوبات بسبب إغلاق ما يسمى "طريق البلقان" أمامهم، فضلا عن تشديد الإجراءات عند الحدود.

المصدر: وكالات

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