وزير الدفاع الأوكراني يستقيل ويبقى في منصبه

قدم وزير الدفاع الأوكراني ستيبان بولتوراك، استقالته من منصبه، حيث إن القانون الأوكراني الجديد يحتم منذ الأول من يناير 2019، أن يتولى منصب وزير الدفاع شخص مدني.

وقال الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو في هذا الصدد: "وفقا لقانون الأمن الوطني، فإنه اعتبارا من 1 يناير من السنة القادمة، يجب أن يتولى مدني منصب وزير الدفاع، وعلى هذا الأساس، قدم ستيبان بولتوراك تقرير (الاستقالة) المناسب.. وقبلت تقرير إقالة الجنرال في الجيش الأوكراني بولتراك ستيبان تيموفييفيتش من الخدمة العسكرية، بقلب مثقل جدا".

إقرأ المزيد

وأضاف بوروشينكو: "ولكن، مع تقدير مساهمته في إحياء القوات المسلحة الأوكرانية، وقبل ذلك في تشكيل الحرس الوطني لأوكرانيا، قررت أنه سيواصل قيادة وزارة الدفاع كوزير مدني".

وقد أوضح الوزير بنفسه في وقت سابق من يوم السبت أنه سيكمل اليوم الخدمة في القوات المسلحة لأوكرانيا، وسيواصل العمل وزيرا للدفاع بصفته مدنيا.

المصدر: تاس