الخارجية التركية: يجب على الرياض التعاون معنا والسماح لمسؤولينا بدخول قنصليتها في اسطنبول

حثت وزارة الخارجية التركية، الرياض على السماح للضباط الأتراك بدخول مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول لدفع التحقيق في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

من جهته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو للصحفيين إن "على السعودية أن تستجيب لطلب الحكومة التركية بتفتيش القنصلية السعودية في اسطنبول".

وأضاف: "هناك إجماع في الرأي بشأن تشكيل مجموعة عمل مشتركة للكشف عن مصير خاشقجي على ضوء المقترح السعودي".

وأشار الوزير التركي إلى أن بلاده لم تر أي تعاون في عملية التحقيقات الجارية بقضية الصحفي السعودي، معربا عن أمله "في رؤية ذلك".

المصدر: الأناضول + وكالات