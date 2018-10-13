القنصلية السعودية باسطنبول تفتح أبوابها لـ6 أشخاص في يوم عطلة!

دخل 6 أشخاص اليوم السبت، القنصلية السعودية في إسطنبول، بحسبما أفادت مراسل وكالة الأناضول التركية.

وأكد المراسل أن الأشخاص الستة قدموا بواسطة سيارتين تحملان لوحتين مدنيتين، رغم أن القنصلية لا تستقبل مراجعين في عطلة نهاية الأسبوع.

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ويأتي ذلك في ظل ترقب كبير من وسائل الإعلام العالمية أمام القنصلية، لحدوث جديد في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، والأنباء التي تتردد عن مقتله.

ولم تعلن تركيا، التي تجري تحقيقا في القضية، حتى الآن فرضيتها الرسمية حول مصير خاشقجي، إلا أن مصادر عديدة بينها أمنية ذكرت أن تقديراتها الأولية تدل على أن الصحفي السعودي قتل داخل قنصلية بلاده.

وعمل خاشقجي رئيسا لتحرير صحيفة "الوطن" السعودية، كما تولى منصب مستشار للأمير تركي الفيصل، السفير السعودي السابق لدى واشنطن، لكنه غادر البلاد بعد تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد.

ويقيم الصحفي السعودي في الولايات المتحدة منذ أكثر من عام، ومنذ ذلك الحين كتب مقالات في صحيفة "واشنطن بوست" تنتقد السياسات السعودية تجاه قطر وكندا والحرب في اليمن وتعامل السلطة مع الإعلام والنشطاء.

المصدر: وكالات