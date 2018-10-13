 
مباشر
عاجل
الخارجية التركية: يجب على الرياض التعاون معنا والسماح لضباطنا بدخول قنصليتها في اسطنبول

الهند.. تشكيل لجنة لتقديم المشورة في حالات التحرش

أخبار العالم

الهند.. تشكيل لجنة لتقديم المشورة في حالات التحرش
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kx5d

قررت الحكومة الهندية تشكيل لجنة من القضاة لتقديم المشورة لها بشأن حالات التحرش والاعتداء الجنسي التي أبلغ عنها على نطاق واسع بعد أن اجتاحت البلاد حركة "Me Too" المناهضة للتحرش.

وقالت وزارة تنمية المرأة والطفل الهندية إن اللجنة مكوّنة من شخصيات قضائية وقانونية بارزة، وستنظر جميع القضايا المبلغ عنها من حركة "Me Too India".

وأضافت الوزارة: "ستنظر اللجنة في الإطار القانوني والمؤسسي القائم لمعالجة شكاوى التحرش الجنسي، هذا إلى جانب تقديم المشورة للوزارة حول كيفية تعزيز هذه الأطر".

وقالت الوزيرة مانيكا غاندي عن الحملة: "أنا أؤمن بالألم والصدمة وراء كل شكوى، وينبغي التعامل مع حالات التحرش الجنسي في العمل، في إطار سياسة عدم التسامح مطلقا".

المصدر:وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. احتكاكات بين الشرطة ومتظاهرين ضد التطرف في لندن