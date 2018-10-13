الهند.. تشكيل لجنة لتقديم المشورة في حالات التحرش

قررت الحكومة الهندية تشكيل لجنة من القضاة لتقديم المشورة لها بشأن حالات التحرش والاعتداء الجنسي التي أبلغ عنها على نطاق واسع بعد أن اجتاحت البلاد حركة "Me Too" المناهضة للتحرش.

وقالت وزارة تنمية المرأة والطفل الهندية إن اللجنة مكوّنة من شخصيات قضائية وقانونية بارزة، وستنظر جميع القضايا المبلغ عنها من حركة "Me Too India".

وأضافت الوزارة: "ستنظر اللجنة في الإطار القانوني والمؤسسي القائم لمعالجة شكاوى التحرش الجنسي، هذا إلى جانب تقديم المشورة للوزارة حول كيفية تعزيز هذه الأطر".

وقالت الوزيرة مانيكا غاندي عن الحملة: "أنا أؤمن بالألم والصدمة وراء كل شكوى، وينبغي التعامل مع حالات التحرش الجنسي في العمل، في إطار سياسة عدم التسامح مطلقا".

المصدر:وكالات