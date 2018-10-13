"مايكل" يقتل 17 شخصا في فلوريدا

ارتفعت حصيلة قتلى إعصار "مايكل" إلى 17 شخصا في أربع ولايات أمريكية حتى أمس الجمعة، فيما تستمر عمليات الإنقاذ والبحث عن ناجين.

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وزادت سرعة "مايكل" وقوته بشكل مفاجئ ليتحول إلى إعصار هائل خلال أقل من يومين، فيما رجح بروك لونج رئيس الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ ارتفاع عدد القتلى جراء احتدام الإعصار بعد توقعات بانحساره.

وتوزع قتلى "مايكل" على ثمانية صرعوا في فلوريدا، وخمسة في فرجينيا وثلاثة في نورث كارولاينا وواحدا في جورجيا.

Before and after imagery from NOAA of Mexico Beach. No words. #MICHAELpic.twitter.com/uuPe0EygAL — Paul Dellegatto⚡️FOX (@PaulFox13) 12 октября 2018 г.

Aerial photo from Mexico Beach taken yesterday morning. This is the power of storm surge AND wind. #Michael#MexicoBeachfloridapic.twitter.com/gLWPkUFr4s — Mark Sudduth (@hurricanetrack) 12 октября 2018 г.

وضرب "مايكل" الساحل الشمالي الغربي لفلوريدا الأربعاء قرب بلدة مكسيكو، حيث هبّت ريح عاتية بلغت سرعتها 250 كيلومترا في الساعة تسببت بارتفاع كبير في الأمواج وفيضان عارم، ليتوسط "مايكل" بذلك أقوى العواصف في تاريخ الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات