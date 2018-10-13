بالفيديو..انهمار "زخّة" من شظايا نيزك محترق على منزل في كوماكي اليابانية
سقطت عدة شظايا من نيزك على منزل في مدينة كوماكي في مقاطعة آيتشي الوسطى في اليابان، مما ألحق أضرارا بالغة بسقف المنزل.
وذكرت قناة NHK التلفزيونية اليابانية في التفاصيل أن سكان المنزل سمعوا صوتا عاليا لضربات تنهال على سطح المنزل أوآخر الشهر الماضي وبعد فحص مصدر الصوت، عثروا على ثلاثة أحجار نيزكية بقياس 10 و5 و4 سم.
愛知県小牧市で先月、突然、住宅の屋根が壊れて表面が焼けた石のような物が落ちているのが見つかり、国立科学博物館が調べたところ隕石（いんせき）の落下であったことがわかりましたhttps://t.co/w4rGNp4N8p#nhk_news#nhk_videopic.twitter.com/SEgJUFNV2T— NHKニュース (@nhk_news) ١٢ أكتوبر ٢٠١٨
وأضافت أن الأحجار نقلت للمتحف الوطني للعلوم وخضعت لفحص العلماء، وتبين أنها شظايا من حجز نيزكي عمره حوالي 4 مليارات سنة وتتمتع بخصائص مغناطيسية تجذب المعادن إليها.
المصدر: تاس