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بالفيديو..انهمار "زخّة" من شظايا نيزك محترق على منزل في كوماكي اليابانية

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بالفيديو..انهمار
AFP GOH CHAI HIN
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سقطت عدة شظايا من نيزك على منزل في مدينة كوماكي في مقاطعة آيتشي الوسطى في اليابان، مما ألحق أضرارا بالغة بسقف المنزل.

وذكرت قناة NHK التلفزيونية اليابانية في التفاصيل أن سكان المنزل سمعوا صوتا عاليا لضربات تنهال على سطح المنزل أوآخر الشهر الماضي وبعد فحص مصدر الصوت، عثروا على ثلاثة أحجار نيزكية بقياس 10 و5 و4 سم.

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وأضافت أن الأحجار نقلت للمتحف الوطني للعلوم وخضعت لفحص العلماء، وتبين أنها شظايا من حجز نيزكي عمره حوالي 4 مليارات سنة وتتمتع بخصائص مغناطيسية تجذب المعادن إليها.

المصدر: تاس

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