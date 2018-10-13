ترامب ينظر في ترشيح سفيرة بلاده لدى كندا خليفة لهايلي

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينظر في تعيين كيلي كرافت سفيرة بلاده في كندا، مندوبة دائمة لواشنطن لدى الأمم المتحدة خليفة لنيكي هايلي.

وقالت الصحيفة، نقلا عن مصادر مطلعة في البيت الأبيض، إن ترامب يدرس "بجدية" تعيين كرافت (56 عاما)، التي تولت منصب رئيس بعثة واشنطن الدبلوماسية في أوتاوا مطلع أكتوبر من العام الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن كرافت تحظى بقبول كبير في الإدارة الأمريكية، وخاصة لدى كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي.

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مصادر في إدارة البيت الأبيض، أن مساعدي ترامب نصحوه بتعيين امرأة ممثلة دائمة لواشنطن لدى الأمم المتحدة محل هايلي.

وقالت هذه المصادر إن الإدارة الأمريكية تأمل بهذه الخطوة في كسب ود الناخبات قبيل الانتخابات الفرعية في الولايات المتحدة المزمعة مطلع نوفمبر المقبل.

وتشير الصحيفة إلى أن مساعدي ومستشاري الرئيس ترامب شرعوا في إعداد قائمة بأسماء النساء ذوات الخبرة في العمل الدبلوماسي والسياسة الخارجية بعد أن اعتذرت دينا باول عن شغل هذا المنصب، وكانت أهم شخصية بين المرشحات له.

إقرأ المزيد

ورجحت الصحيفة أن تتولى كرافت منصب مندوبة واشنطن، رغم ترشيح ترامب مندوبة بلاده لدى حلف شمال الأطلسي كي بيلي هاتشسون لهذا المنصب، التي تبدو حظوظها حسب "بوليتيكو"، ضئيلة في شغل هذا المنصب.

وقوبلت كرافت في البيت الأبيض، وأجرى معها كبار المسؤولين هناك نقاشا مطولا حول تعيينها سفيرة واشنطن لهذا المنصب.

المصدر: وكالات