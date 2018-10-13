كلينتون تنأى بنفسها عن أي معلومات سريّة تخص أمن بلادها

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أنه لم يعد بإمكان المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية الأمريكية هيلاري كلينتون الوصول إلى المعلومات السرية، وذلك بناء على طلب شخصي منها.

وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن وثيقة للجنة القانونية في مجلس الشيوخ الأمريكي أن كلينتون منعت من الوصول إلى أي معلومات سرية، وذلك بطلب خاص منها، وأنها سحبت إمكانية الوصول إلى المعلومات السرية من مساعدتها شيريل مايلز.

وقال مصدر في الخارجية الأمريكية لوكالة "نوفوستي": "يمكننا أن نؤكد أن وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، قدمت هذا الطلب" للنأي بنفسها عن أي معلومات سرية.

وفي 2015 تسبب تسرب معلومات سرية كانت في حوزة هيلاري كلينتون بحدوث فضيحة كبيرة، تم فتح تحقيق بها في مكتب التحقيقات الفيدرالي.

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ووجهت التهم لكلينتون بتهديد الأمن القومي الأمريكي وأسراره، واستخدم دونالد ترامب منافسها في الانتخابات الرئاسية 2016 هذه الزلة ببراعة خلال الصراع على مقعد الرئاسة.

المصدر: نوفوستي