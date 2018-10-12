تغريم ملياردير هارب انتقد السلطات الصينية بمبلغ خيالي

قضت محكمة في الصين على شركة يملكها رجل الأعمال غو وينغوي، بدفع غرامة قدرها قرابة 8.7 مليارات دولار لتوريط مستثمريها في عقود غير شرعية، علما أنه انتقد سلطات البلاد سابقا.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" بأن المحكمة أدانت شركة Beijing Zenith Holdings Co بتهمة توريط المستثمرين في فترة 2008-2014 في عقود غير شرعية مكنت لمالكها، الملياردير غو وينغوي، من الاستحواذ على شركة الوساطة Minzu Securities.

وبحسب التحقيق، فإن صاحب الشركة تآمر مع مسؤول كبير في المخابرات الوطنية يدعى ما جيانغ لإجراء صفقة للاستحواذ على Minzu Securities.

إضافة إلى ذلك، أدانت المحكمة موظفين في Beijing Zenith Holdings Co بتهمة التربح غير الشرعي بقيمة ملياري يوان صيني.

يشار إلى أن غو وينغوي غادر أراضي الصين في 2015 إلى الولايات المتحدة ، حيث طلب اللجوء السياسي. وفضح الرجل، عبر تصريحات صحفية ومنشورات في مواقع للتواصل الاجتماعي، الفساد المنتشر بين مسؤولين رفيعي المستوى في الحزب الشيوعي الصيني.

المصدر: بلومبرغ