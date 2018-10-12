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لافروف: واشنطن تدعم استفزازات بطريرك القسطنطينية

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لافروف: واشنطن تدعم استفزازات بطريرك القسطنطينية
AFP OZAN KOSE
بطريرك القسطنطينية المسكوني برثلماوس
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الولايات المتحدة تقدم دعما مباشرا لاستفزازات بطريرك القسطنطينية المسكوني برثلماوس فيما يخص الكنيسة المنشقة في أوكرانيا.

وقال لافروف في تصريح لـ "RT فرانس" و"باري ماتش" و"لو فيغارو" إن الكنيسة الأوكرانية "لم تدر ظهرها للكنيسة الأرثوذكسية الروسية لأن الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية تعارض الاستفزازات التي يخطط لها حاليا بطريرك القسطنطينية برثلماوس بدعم مباشر وعلني من واشنطن".

وأعاد الوزير إلى الأذهان أن التدخل في شؤون الكنيسة محظور بموجب القانون في روسيا وفي أوكرانيا "وفي أي دولة قانون".

وأشار إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون الكنيسة رحب مباشرا بقرار البطريرك برثلماوس، كما أدلى المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا كورت فولكر بتصريحات في الموضوع.

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وأضاف لافروف أن "الأشخاص الذين لا يستطيعون تقديم أي وقائع مؤكدة تثبت اتهاماتهم لنا بأننا نتدخل في شؤون داخلية لدول أخرى، يتصرفون بهذه الطريقة وكأن الأمر طبيعي".

ويأتي ذلك بعد أن قرر اجتماع سينودس بطريركية القسطنطينية المسكونية البدء بالتحضير لمنح الكنيسة الأوكرانية المنشقة صفة كنيسة مستقلة وإلغاء تبعية مطرانية كييف لبطريركية موسكو ورفع الحرم الكنسي عن اثنين من رعاة الكنيسة المنشقة.

المصدر: RT + وكالات

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