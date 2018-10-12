البحرين من بين 18 دولة تنضم لعضوية مجلس حقوق الإنسان

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة 18 دولة لتنضم إلى عضوية مجلس حقوق الإنسان لمدة 3 سنوات بدءا من الأول من يناير 2019.

ونشرت الأمم المتحدة على موقعها الدول الـ18 وهي إضافة إلى البحرين: الأرجنتين، النمسا، البهاما، بنغلاديش، بلغاريا، بوركينا فاسو، الكاميرون، جمهورية التشيك، الدنمارك، إريتريا، فيجي، الهند، إيطاليا، الصومال، توجو، أوروغواي.

يشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكومية دولية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، ويتألف من 47 دولة مسؤولة عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في كافة أنحاء العالم.

المصدر: "مركز أنباء الأمم المتحدة"