 
مباشر

البحرين من بين 18 دولة تنضم لعضوية مجلس حقوق الإنسان

أخبار العالم

البحرين من بين 18 دولة تنضم لعضوية مجلس حقوق الإنسان
RT
البحرين من بين 18 دولة تنضم لعضوية مجلس حقوق الإنسان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kx2a

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة 18 دولة لتنضم إلى عضوية مجلس حقوق الإنسان لمدة 3 سنوات بدءا من الأول من يناير 2019.

ونشرت الأمم المتحدة على موقعها  الدول الـ18 وهي إضافة إلى البحرين: الأرجنتين، النمسا، البهاما، بنغلاديش، بلغاريا، بوركينا فاسو، الكاميرون، جمهورية التشيك، الدنمارك، إريتريا، فيجي، الهند، إيطاليا، الصومال، توجو، أوروغواي.

يشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكومية دولية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، ويتألف من 47 دولة مسؤولة عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في كافة أنحاء العالم.

المصدر: "مركز أنباء الأمم المتحدة"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. بعد "التطورات الخطيرة" في قضية خاشقجي، مراسل RT يرصد الأجواء حول القنصلية السعودية