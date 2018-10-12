أنقرة بعد إطلاق سراح القس برانسون: تركيا دولة قانون

أكد رئيس مكتب الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، أن قرار المحكمة بإطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برانسون "يظهر أن تركيا دول قانون" ويعكس حيادية القضاء في بلاده.

وفي بيان صدر عن رئيس مكتب الاتصالات بالرئاسة التركية اليوم الجمعة إثر الإفراج عن القس برانسون، انتقد ألطون تغريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن فريقه "يعمل جاهدا على حل قضية برانسون".

وقال ألطون: "نود أن نذكر (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب مجددا بأن تركيا دولة ديمقراطية ودولة قانون ومحاكمها مستقلة".

وشدد المسؤول على أن "تركيا ومحاكمها لا تتلقى تعليمات من أي جهاز أو سلطة أو مرجع أو شخص".

وفي وقت سابق اليوم، قضت محكمة الجنايات الثانية بولاية إزمير بإخلاء سبيل القس الأمريكي الذي كان محتجزا منذ العام 2016 مع رفع "الإقامة الجبرية وحظر السفر" عنه، وذلك بعد الأخذ في الحسبان الفترة التي قضاها في الحبس.

المصدر: الأناضول