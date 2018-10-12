السفير الروسي في لندن: ليست لدينا أي معلومات عن مصير سكريبال

قال السفير الروسي لدى لندن، ألكسندر ياكوفينكو، إن موسكو لا تتوفر لديها معلومات بشأن ما إذا كان العميل البريطاني السابق سيرغي سكريبال على قيد الحياة حتى الآن بعد تسميمه.

وقال ياكوفينكو في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "لم ير أحد سكريبال وابنته (يوليا) منذ الـ4 من مارس، ولا نعرف ما إذا كان سيرغي سكريبال حيا أم لا وأين يوجد الآن وأين ابنته يوليا سكريبال".

وأشار ياكوفينكو إلى أن السلطات البريطانية ترفض تسليم روسيا أكثر من 60 من رعاياها مقيمين في بريطانيا ومتهمين في الوطن بغسل الأموال والاحتيال وارتكاب جرائم أخرى.

وأضاف: "لا نفهم ادعاءات الجانب البريطاني أن حقوق هؤلاء الأشخاص قد تنتهك حال تسليمهم لروسيا".

وأكد الدبلوماسي الروسي أن وزارة الخارجية البريطانية لا تقدم معلومات للسفارة الروسية في لندن بشأن صحة المعلومات التي يسربها الإعلام المحلي وتتعلق بروسيا.

وتساءل: "عندما تشير وسائل الإعلام البريطانية إلى أن مصادر لمعلوماتها عن طريق "مسؤوليين" أو "مصادر رسمية"، نسأل هل هذه الأخبار مزيفة"؟

وشدد ياكوفينكو على أن بريطانيا تخوض حملة عدوانية شرسة ضد روسيا بدعم من وسائل الإعلام البريطانية.

وقال إن "العلاقات بين روسيا وبريطانيا على مستوى منخفض جدا حاليا، وسبب ذلك الأكاذيب والحملة الشرسة المناهضة لروسيا التي أطلقتها حكومة المحافظين الحالية وتدعمها وسائل الإعلام البريطانية"، مشيرا إلى أن لندن تنتهك "اتفاقات ثنائية ودولية".

ودعا ياكوفينكو السلطات البريطانية إلى تغيير نهجها السياسي والعودة إلى العلاقات الدبلوماسية الطبيعية مع موسكو.

من ناحية ثانية، أكد ياكوفينكو ارتفاع حجم التبادل التجاري الروسي-البريطاني بمقدار الربع في العام 2017 ليبلغ قرابة 13 مليار دولار وأنه يستمر في النمو.

واعتبر السفير الروسي في لندن أن "دوائر الأعمال البريطانية تسعى إلى تطوير التعاون مع روسيا لأنها تدرك أن ذلك في مصلحة البلدين".

المصدر: وكالات