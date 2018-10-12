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تركيا تخلي سبيل القس الأمريكي برانسون

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تركيا تخلي سبيل القس الأمريكي برانسون
AP Emre Tazegul
القس الأمريكي أندرو برانسون
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أخلت محكمة تركية، اليوم الجمعة، سبيل القس الأمريكي أندرو برانسون الذي كان محتجزا لدى أنقرة منذ ديسمبر 2016 بتهم متعلقة بالإرهاب والتجسس.

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وأصدرت محكمة الجنايات الثانية في ولاية إزمير قرارا بسجن برانسون 3 سنوات و45 يوما، مع رفع الإقامة الجبرية وحظر السفر عنه، لكنها احتسبت فترة محكوميته من مدة حبسه في البلاد.

وخيرت المحكمة القس برانسون بين البقاء في تركيا أو المغادرة بعد رفع الإقامة الجبرية عنه.

وقال برانسون في كلمته الأخيرة أمام المحكمة: "أنا بريء وأحب تركيا وأريد أن تظهر العدالة".

المصدر: وكالات

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