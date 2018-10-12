الجيش الأمريكي يزحف على محميات بولندا

سمحت السلطات البولندية للجيش الأمريكي بإزالة الأشجار في إحدى محمياتها الطبيعية، وذلك لتوسيع قاعدة جوية وسط البلاد.

وأشار الفيلق الهندسي للجيش الأمريكي في وثائق تخص المشروع واطلعت RT عليها، إلى أن القوات الأمريكية تخطط بالتعاون مع وزارة الدفاع البولندية لإزالة الأشجار في منطقة قاعدة "بوفيدز" الجوية على مساحة تتجاوز 38 هكتارا.

وحسب الوثائق، فمن المقرر بناء مجمع منشآت يضم مستودعات وورشات للصيانة الفنية.

ومن اللافت أن المنطقة المخصصة للمنشآت الجديدة، والتي تساوي مساحة 53 ملعبا لكرة القدم، تشمل غابات واقعة تحت حماية مشروع Natura 2000 الأوروبي، الذي يهدف إلى الحفاظ على الحيوانات النادرة والبيئة الطبيعية التي تعيش فيها.

ورفعت السلطات المحلية الحظر على تدمير أعشاش الطيور في المنطقة، بذريعة أن "الأمن العام"، أهم بكثير من حماية الطيور النادرة.

وتؤكد وارسو وواشنطن أن الهدف من تشييد المنشآت العسكرية الجديدة قرب القاعدة، يكمن في تعزيز إمكانات الجيش الأمريكي في المنطقة لترسيخ الأمن في أوروبا.

يشار إلى أنه منذ سبتمبر 2016، حشد الجيش الأمريكي أعدادا كبيرة من المدرعات في ألمانيا وبلجيكا وهولندا لتكون جاهزة هناك لاستقدام الطواقم اللازمة لاستخدامها، بما يخدم تسريع إجراءات الرد في أوروبا، وهذا ما تدرجه روسيا في قائمة الخطوات الغربية المستمرة في تأجيج التوتر في أوروبا.

المصدر: RT