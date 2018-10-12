صحيفة: لندن قد توجه التهمة لـ"متورط ثالث" بقضية سكريبال

ذكرت صحيفة "ديلي تلغراف"، أن شرطة لندن تبحث إمكانية توجيه التهمة لشخص ثالث يحتمل تورطه في قضية تسميم العميل البريطاني السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في سالزبوري البريطانية.

وكتبت الصحيفة: "تعمل وحدة مكافحة الإرهاب في سكوتلاند يارد على تحديد دور شخص ثالث، يشتبه بضلوعه في هجوم سالزبوري باستخدام مادة سامة مشلة للأعصاب، لافتراض أنه لعب دور المراقب والحارس خلال تنفيذ الجريمة".

وزعمت الصحيفة البريطانية، بأن التحقيق تمكن من تحديد هوية الشخص الثالث في قضية تسميم سيرغي سكريبال وابنته يوليا وأشارت إلى أن المشتبه به، انتحل اسم سيرغي فيدوتوف خلال التنقل والسفر.

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ورفضت إدارة سكوتلاند يارد التعليق على خبر ظهور المتهم الثالث، وبررت ذلك بأن القضية في غاية الحساسية.

The suspected agent travelled to the UK on the same day as the two assassins already charged by British authorities - and boarded the same flight homehttps://t.co/VzyYGEvXwX — The Telegraph (@Telegraph) 10 октября 2018 г.

وذكّرت الصحيفة بأن الشرطة البريطانية كانت قد وجهت التهمة غيابيا لمتهمين في قضية سالزبوري هما وفقا للجانب البريطاني أناتولي شيباغا، وألكسندر ميشكين.

المصدر: تاس