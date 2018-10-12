 
مباشر

صحيفة: لندن قد توجه التهمة لـ"متورط ثالث" بقضية سكريبال

أخبار العالم

صحيفة: لندن قد توجه التهمة لـ
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kwzt

ذكرت صحيفة "ديلي تلغراف"، أن شرطة لندن تبحث إمكانية توجيه التهمة لشخص ثالث يحتمل تورطه في قضية تسميم العميل البريطاني السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في سالزبوري البريطانية.

وكتبت الصحيفة: "تعمل وحدة مكافحة الإرهاب في سكوتلاند يارد على تحديد دور شخص ثالث، يشتبه بضلوعه في هجوم سالزبوري باستخدام مادة سامة مشلة للأعصاب، لافتراض أنه لعب دور المراقب والحارس خلال تنفيذ الجريمة".

وزعمت الصحيفة البريطانية، بأن التحقيق تمكن من تحديد هوية الشخص الثالث في قضية تسميم سيرغي سكريبال وابنته يوليا وأشارت إلى أن المشتبه به، انتحل اسم سيرغي فيدوتوف خلال التنقل والسفر.

إقرأ المزيد
سالزبوري، بريطانيا، أرشيف المتهمان باغتيال سكريبال سيكونان الدليل الساطع على براءة روسيا

ورفضت إدارة سكوتلاند يارد التعليق على خبر ظهور المتهم الثالث، وبررت ذلك بأن القضية في غاية الحساسية.

وذكّرت الصحيفة بأن الشرطة البريطانية كانت قد وجهت التهمة غيابيا لمتهمين في قضية سالزبوري هما وفقا للجانب البريطاني أناتولي شيباغا، وألكسندر ميشكين.

المصدر: تاس

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. بعد "التطورات الخطيرة" في قضية خاشقجي، مراسل RT يرصد الأجواء حول القنصلية السعودية