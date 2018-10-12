موسكو تطلب من أنقرة معلومات عن روس موقوفين في تركيا

أرسلت السفارة الروسية في أنقرة، مذكرة رسمية إلى السلطات التركية طلبت فيها تقديم معلومات عن الروس الموقوفين خلال عملية مكافحة إرهاب نفذتها الهيئات الأمنية التركية.

وقالت إيرينا كاسيموفا السكرتيرة الصحفية للسفارة الروسية في أنقرة: "أفادت وسائل إعلام تركية، بالقبض على مواطنين روس في ولاية قيصرية بوسط تركيا، للاشتباه بضلوعهم في نشاطات تنظيم داعش. وقمنا بإرسال طلب رسمي إلى الهيئات التركية ذات العلاقة للحصول على معلومات حول ظروف اعتقال هؤلاء المواطنين".

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وذكرت وكالة "ديميريرن" للأنباء أن سبعة أجانب بمن فيهم الروسيان رشيد ينكييف وإيلان رخمانوف، اعتقلوا يوم الخميس للاشتباه بصلتهم بـ"داعش". وقالت الوكالة، إن بين المعتقلين 4 سوريين ومصريا واحدا، وزعمت الوكالة بوجود بطاقة بحث دولية بحق ينكييف.

وتم اعتقال المذكورين، بعد الاشتباه بعلاقتهم بالمدعو "أبو جعفر"، رئيس لجنة "الهجرة والشؤون اللوجستية" في "داعش".

وخلال تفتيش أماكن إقامتهم، عثر رجال الأمن التركي على كمية كبيرة من جوازات السفر المزورة ومعلومات على حوامل رقمية ووثائق تخص نشاط الجماعة الإرهابية المذكورة.

المصدر: تاس