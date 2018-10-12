رئيس الوزراء الياباني في أول زيارة للصين منذ سبع سنوات

أعلنت بكين أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي سيؤدي أول زيارة لرئيس حكومة يابانية إلى الصين منذ 2011، وذلك في وقت لاحق من هذا الشهر، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات بين البلدين.

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وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ في مؤتمر صحفي اليوم أن زيارة آبي ستجرى بين 25 و27 أكتوبر، في الذكرى الأربعين لتوقيع معاهدة السلام والصداقة بين البلدين.

وأضاف المتحدث أن الزيارة "ستعزز العلاقات الثنائية بين البلدين وتعيد التعاون الثنائي إلى مساره الصحيح" لافتا إلى أن الجانبين سيعملان على دعم التعددية ونظام التبادل التجاري الحر.

وأعلن لو كانغ عن تنظيم مراسم الاحتفال بمعاهدة الصداقة الصينية اليابانية التي تم توقيعها في 23 أكتوبر 1978.

وكان آبي والرئيس الصيني شي جين بينغ قد التقيا عدة مرات في السنوات القليلة الماضية على هامش فعاليات دولية.

لكن أي رئيس حكومة ياباني لم يجر زيارة رسمية للصين منذ 2011، كما لم يقم أي رئيس صيني بزيارة اليابان منذ 2010.

وتوترت العلاقات بين الصين واليابان في 2012، بسبب النزاع على جزر صغيرة في بحر الصين الجنوبي.

المصدر: أ ف ب