روسيا تؤكد توقيف اثنين من مواطنيها في تركيا يشتبه بارتباطهما بـ"داعش"

أكدت السفارة الروسية لدى أنقرة احتجاز المواطنين الروسيين رشيد ينيكييف وإيلان رحمانوف في تركيا، مشيرة إلى أنها تتابع ملابسات احتجازهما.

وقالت المتحدثة باسم السفارة إيرينا قاسموفا في تصريح لوكالة نوفوستي: "نؤكد احتجاز المواطنين الروسيين المذكورين، ونحاول معرفة ملابسات توقيفهما".

وكانت وكالة أنباء "دوغان" التركية قد أفادت أمس باعتقال سبعة أشخاص يشتبه بارتباطهم بـ"داعش"، وبينهم المواطنان الروسيان المذكوريا.

وحسب الوكالة، فإن ينيكييف مطلوب دوليا بتهمة الإرهاب، وتورط في الفترة الأخيرة في تهريب زوجات المسلحين المقتولين في سوريا إلى الأراضي التركية وتوفير إقامة لهن هناك.

المصدر: نوفوستي