موسكو: ندرس احتمال لقاء بوتين وترامب في حال وجود اهتمام من قبل واشنطن بالحوار

أعلنت الخارجية الروسية حول احتمال عقد لقاء بين بوتين وترامب يوم 11 نوفمبر في باريس أن الاتصال ممكن في حال شارك الزعيمان في فعالية واحدة.

وأكد مدير قسم أميركا الشمالية في وزارة الخارجية الروسية، غيورغي بوريسنكو، أن موسكو منفتحة للنقاش مع واشنطن وانه إذا كان لدى الولايات المتحدة اهتمام في مواصلة الحوار على أعلى مستوى، فإن روسيا مستعدة للنظر في مكان وزمان تنظيم مثل هذا الاجتماع للقادة.

وقال الدبلوماسي الروسي لوكالة "سبوتنيك": "من المؤكد أننا منفتحون لمناقشة مجمل القضايا في العلاقات الثنائية مع واشنطن​​​. إذا كان هناك اهتمام من الجانب الأميركي بمواصلة هذا الحوار، يبدو أن الرئيس ترامب قد أعرب عن اهتمامه بهذا الأمر، فعندئذ بالطبع سننظر في متى وأين يمكن القيام بذلك".

وردا على سؤال ما إذا كان الرئيسان يمكن أن يجتمعا في باريس يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر خلال الاحتفال بالذكرى المئوية لإنهاء الحرب العالمية الأولى، أشار بوريسينكو إلى أنه "إذا كان رئيسا روسيا والولايات المتحدة يشاركا في نفس الحدث الدولي، فان التواصل، بالطبع، ممكن". ومع ذلك، شدد على أن في الوقت الراهن لا يجري دراسة هذه المسألة ، حيث لا توجد طلبات من الجانب الأميركي بهذا الصدد.

المصدر: نوفوستي