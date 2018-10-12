مستشار أردوغان: الأمن التركي ربما يكون قد أنهى التحقيقات وبصدد إعلان النتائج

صرح مستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي، بأن الأمن التركي ربما يكون قد أنهى التحقيق في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وأنه ينتظر الوقت المناسب للإعلان عن نتائجه.

وقال أقطاي في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية: "لا أستطيع أن أجزم بنتائج التحقيق أو مصير خاشقجي قبل أن تصرح أجهزة الأمن، حيث ستعلن عن النتائج عندما يتضح الأمر وربما تكون قد أنهت التحقيقات وتنتظر الوقت المناسب للإفصاح عنها".

وأضاف: "لو كنا سنعتبر كل ما يرد في وسائل الإعلام صحيحا لأنهينا التحقيق، حيث أن المسؤولين الأتراك لم يصرحوا حتى الآن بأنه قتل، ورغم قناعتي الشخصية بمقتله إلا أنني أضع احتمال أنه لا يزال حيا ولم يقتل".

وتابع: "نحن مستعدون للتعاون مع كل من لديه معلومات حول اختفاء خاشقجي ومصيره، حيث أن الحادث وقع في تركيا، وتواصل النيابة العامة في اسطنبول التحقيق بالقضية وهي مستعدة لتلقي أي معلومات تفيدها في كشف ملابسات الحادث".

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واختفى خاشقجي بعد دخوله مقر قنصلية بلاده في مدينة اسطنبول الثلاثاء قبل الماضي، وفقد الاتصال به إثر ذلك.

وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة حول مكان خاشقجي، حيث تقول أنقرة إنه لم يخرج من مبنى القنصلية السعودية الذي دخله، بينما تصر الرياض على أنه غادره بعد وقت وجيز من إنهاء إجراءات معاملة متعلقة بحالته العائلية.

المصدر: سبوتنيك