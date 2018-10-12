بومبيو: إسرائيل مثال يحتذى للشرق الأوسط برمّته

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن إسرائيل تجسّد كل ما تتمناه واشنطن للشرق الأوسط بأسره، مجددا انتقاده سياسة الإدارة الأمريكية السابقة تجاه طهران.

وقال بومبيو في العشاء السنوي للمعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي بواشنطن، إن إسرائيل بلد "ديمقراطي ومزدهر ومحب للسلام، ويمتلك وسائل إعلام حرة واقتصادا ناجحا"، ويجسد "الشكل الذي نرغب برؤيته مستقبلا في الشرق الأوسط كله".

ووصف بومبيو إيران بأن لديها "قادة فاسدين.. يتعدون على حقوق شعبهم ويمولون الإرهاب في كل أنحاء الشرق الأوسط".

وهاجم بومبيو مجددا إدارة الرئيس السابق باراك أوباما منتقدا مساعيها لإيجاد حلول سلمية مع طهران، وقال:

"اعتقد الرئيس أوباما أنه إذا قدم تنازلات كبيرة، ورفع العقوبات الاقتصادية وأرسل طائرة محمولة بالنقود إلى طهران ، فإنه قد يدفع قادة إيران بطريقة ما إلى سلوك جيد ... لكن هؤلاء القادة ليسوا من أبطال فيلم ديزني". وتابع: "إنهم حقيقيون. إنهم قتلة وممولين للإرهاب و لا يزالون حتى اليوم يقودون هتافات "الموت لأمريكا".

وعلقت الخارجية الفلسطينية في بيان لها أمس على "تفاخر" بومبيو بالانحياز الأمريكي لإسرائيل بقولها إن "رأس الدبلوماسية الأمريكية اختار مواصلة نهج الاستخفاف والاستهتار بعقول المسؤولين الدوليين عبر تكرار دعاية تضليلية تحاول الإدارة الأمريكية من خلالها تبييض صفحة الاحتلال وصورته والتغطية على جرائمه".

وأضافت: "أركان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبشكل استفزازي يصرون على الإفصاح عن مواقفهم وقراراتهم المنحازة بشكل أعمى للاحتلال وسياساته، ضاربين بعرض الحائط القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها ومرتكزات المنظومة الدولية".

المصدر: وكالات