إسرائيل توقف طلعات مقاتلات "إف 35" حتى إشعار آخر

قرر الجيش الإسرائيلي وقف تحليق مقاتلاته من طراز F-35I بعد تحطم مقاتلة F-35B في كارولينا الجنوبية بالولايات المتحدة قبل أسبوعين.

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وأكد الجيش الإسرائيلي، على أن هذه الخطوة لن تمس بجاهزية سلاح الجو.

وسيقوم سلاح الجو الإسرائيلي، بفحص واختبار كافة مقاتلات F-35I، الموجودة لديه، بعد الحادث المذكور أعلاه.

وقال المكتب الصحفي بالجيش الإسرائيلي:" قرر قائد القوات الجوية الإسرائيلية ،أميكام نوركين، اتخاذ الاحتياطات واختبار جميع طائرات F-35I ، رغم أن الحادث وقع في نموذج لم يستخدم من قبل سلاح الجو الإسرائيلي، وعلى الرغم من عدم العثور على أي خلل في الطائرات الإسرائيلية من الطراز المذكور".

وأشار المكتب الصحفي في تقريره، إلى أن الاختبارات ستستغرق عدة أيام ، وبعدها ستعود المقاتلات إلى ممارسة نشاطاتها المعتادة.

وذكرت الوثيقة كذلك، أن الجيش الإسرائيلي نفذ، بعد حادث كارولينا الجنوبية، عمليات تفتيش فنية على مقاتلاته من طراز F-35، دلت نتائجها على وجود خلل في عمل خط نقل الوقود إلى المحرك.

وفي وقت سابق، تحدثت الأنباء عن تحطم مقاتلة أمريكية من طراز F-35B في كارولينا الجنوبية في نهاية سبتمبر الماضي. وكان ذلك أول تحطم لطائرة من هذا الطراز. قبل ذلك تعرضت هذه الطائرات الحربية الحديثة لحوادث وأعطال ولكنها لم تسفر عن تحطمها.

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وفي ديسمبر الماضي، أفاد الجيش الإسرائيلي بأن مقاتلات الجيل الخامس F-35 قد تم اختبارها وتبين أنها جاهزة للاستخدام في سلاح الجو الإسرائيلي، الذي أطلق عليها اسم "أدير"، أي "القوي" باللغة العبرية.

المصدر: وكالات