اعتقال محتالين صينيين نصبوا بـ14 مليار دولار على مليون مستثمر!

اعتقلت شرطة شنغهاي أكثر من 20 شخصا بتهمة تنظيم شبكة نصب واحتيال، نشطت في جمع أكثر من 100 مليار يوان (حوالي 14 مليار دولار) بصورة لا شرعية من المستثمرين.

ونقلت صحيفة "شنغهاي جيباو" عن مصدر في شرطة المدينة قوله، إن العصابة عملت تحت غطاء شبكة محلات Data Tycoon، المختصة في مجال بيع أغطية الفراش من اللاتكس، مشيرا إلى أن الشبكة قدمت الخدمات المالية بالإضافة إلى بيع منتجات اللاتكس.

وشجع المحتالون خلال ذلك المستثمرين الذين وظفوا أموالهم في الشبكة، على اجتذاب مستثمرين آخرين.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الشرطة الصينية باشرت في فبراير الماضي في التحقيق بهذه القضية، بعد أن تلقت شكوى من أحد المواطنين المخدوعين.

وقال صاحب الشكوى، إنه دفع للمحتالين 3.3 ألف دولار عام 2017، ولم يستلم أي فوائد منهم حتى الآن.

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وتبين، أن العصابة كانت تحول الأموال إلى حساب شركة DT Group المسجلة في تايلاند، وكانت تدير منصة بيع عبر الإنترنت.

وتدل بيانات الشرطة، على أن مليون مستثمر قاموا في الفترة من يونيو 2016، بالتسجيل في موقع الشركة وحوّل كل منهم مبالغ تتراوح بين 125 دولارا و12.5 ألف دولار .

وتقول الشرطة، إن اثنين من المؤسسين الأساسيين للعصابة، تمكنا من الفرار إلى خارج البلاد، فيما تم القبض على الباقين في مختلف أنحاء الصين.

المصدر: تاس