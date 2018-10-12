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إعصار "مايكل" يخلّف دمارا كبيرا في قاعدة "تيندال" الجوية في فلوريدا

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إعصار
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تعرضت قاعدة "تيندال" الجوية في ولاية فلوريدا الأمريكية لإعصار "مايكل" العاتي، الذي مرّ عليها مخلفا فيها أضرارا جسيمة اقتصرت على الماديات.

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وكتبت القاعدة على صفحتها في "الفيسبوك": "القاعدة تعرضت لإعصار مايكل الذي خلف أضرارا بالغة والجميع بخير بعد أن تم إجلاؤهم من القاعدة التي  تضررت بشكل كبير".

وتسبب "مايكل" الذي ضرب سواحل الولايات المتحدة بسقوط 6 قتلى على الأقل في مناطق متفرقة، حسب وسائل الإعلام المحلية.

وكانت السلطات الأمريكية صنفت "مايكل" ضمن الدرجة الـ4 من أصل 5 على مقياس سافير- سيمبسون للعواصف عند وصوله إلى السواحل الأمريكية الأربعاء الماضي، لتخفض التصنيف لاحقا إلى عاصفة استوائية، حين تتراوح سرعة رياح العاصفة بين 17-33 مترا في الثانية.

المصدر: وكالات 

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