إعصار "مايكل" يخلّف دمارا كبيرا في قاعدة "تيندال" الجوية في فلوريدا

تعرضت قاعدة "تيندال" الجوية في ولاية فلوريدا الأمريكية لإعصار "مايكل" العاتي، الذي مرّ عليها مخلفا فيها أضرارا جسيمة اقتصرت على الماديات.

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وكتبت القاعدة على صفحتها في "الفيسبوك": "القاعدة تعرضت لإعصار مايكل الذي خلف أضرارا بالغة والجميع بخير بعد أن تم إجلاؤهم من القاعدة التي تضررت بشكل كبير".

وتسبب "مايكل" الذي ضرب سواحل الولايات المتحدة بسقوط 6 قتلى على الأقل في مناطق متفرقة، حسب وسائل الإعلام المحلية.

وكانت السلطات الأمريكية صنفت "مايكل" ضمن الدرجة الـ4 من أصل 5 على مقياس سافير- سيمبسون للعواصف عند وصوله إلى السواحل الأمريكية الأربعاء الماضي، لتخفض التصنيف لاحقا إلى عاصفة استوائية، حين تتراوح سرعة رياح العاصفة بين 17-33 مترا في الثانية.

المصدر: وكالات