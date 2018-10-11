جاويش أوغلو يلتقي مقتدى الصدر

التقى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر في إطار زيارته الرسمية للعراق.

وفي تصريح صحفي عقب اللقاء وصف جاويش أوغلو لقاءه مع الصدر الذي جرى في مدينة النجف جنوب العراق بـ"المثمر"، موضحا أنه هو والصدر بحثا القضايا التي تهم البلدين والتطورات المتعلقة بالجهود الرامية إلى تشكيل الحكومة الجديدة في العراق.

وعقب الاجتماع مع الصدر زار جاويش أوغلو ضريح الإمام علي بن أبي طالب في النجف.

وفي وقت سابق الخميس، التقى الوزير التركي كلا من الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة عادل عبد المهدي، وبرلمانيين تركمانا، ونائب رئيس الوزراء السابق أسامة النجيفي، ورئيس منظمة "بدر" هادي العامري.

ويشمل جدول زيارة وزير الخارجية التركي للعراق التي تستمر لمدة يومين، عاصمة إقليم كردستان العراق، مدينة أربيل، وسيجري فيها مباحثات مع مسؤولين كبار.

المصدر: الأناضول