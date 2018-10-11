عزل قاض باكستاني اتهم الاستخبارات بـ"الفساد"

عزلت السلطات الباكستانية قاضيا رفيعا في هيئة قضائية عليا، بعد اتهامه بشكل علني جهاز الاستخبارات النافذ بالتلاعب بالقرارات القضائية للتأثير في الانتخابات العامة الأخيرة.

وجاء في بيان صادر عن وزارة العدل، أن "رئيس البلاد عزل القاضي شوكت عزيز صديقي من منصبه بمفعول فوري.

واتهم صديقي في خطاب علني أمام المحامين في روالبندي قبل أيام من انتخابات يوليو الماضي، الاستخبارات الباكستانية بأنها "متورطة بالكامل في التلاعب بالعملية القضائية" بما في ذلك اختيار القضاة والتآمر لإبقاء رئيس الوزراء السابق نواز شريف خلف القضبان خلال فترة الانتخابات.

وقال صديقي: "جهاز الاستخبارات الباكستاني ضالع في ممارسات فساد تشمل تلقي حصة من أموال الجريمة.. لقد اقترب أشخاص في الاستخبارات الباكستانية من رئيسي وقالوا لا نريد أن يخرج نواز شريف وابنته من السجن حتى انتهاء الانتخابات".

وحض صديقي كبار الضباط في الجيش على كبح جماح جهاز الاستخبارات لحماية سمعته وسمعة البلد بشكل عام.

من جهته، قال مجلس القضاء الأعلى إن "صديقي أظهر سلوكا غير لائق بقاض في محكمة عليا، وهو بالتالي مذنب بسوء السلوك".

ويتهم مدافعون عن حقوق الإنسان منذ زمن الاستخبارات الباكستانية بخطف وتعذيب نشطاء حقوقيين وصحفيين ومعارضين، وفي السنوات الأخيرة جرت عمليات خطف عديدة بشكل علني وقعت في مدن كبرى مثل كراتشي ولاهور وحتى في إسلام آباد".

وتنفي الاستخبارات بشكل منتظم تورطها في هذه الأعمال.

المصدر: أ ف ب