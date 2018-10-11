ارتفاع ضحايا فيضانات مايوركا الإسبانية إلى 12 قتيلا

ارتفع عدد ضحايا الفيضانات التي ضربت جزيرة مايوركا الإسبانية في البحر الأبيض المتوسط، إلى 12 قتيلا.

وأكدت خدمات الطوارئ الإسبانية العثور على جثتي شخصين اليوم الخميس في منطقة ضربتها الفيضانات، التي تسببت بها أمطار غزيرة.

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وأوضحت أنه تم انتشال جثتي رجل وامرأة قرب بلدة أرتا في شرق الجزيرة. وأضافت أنها ما زالت تبحث عن صبي مفقود.

وكانت الحصيلة السابقة تشير إلى مصرع 9 أشخاص جراء الفيضانات، ولا تزال عمليات الإغاثة مستمرة.

المصدر: رويترز