يونكر: سوريا في حالة تفكك

اعتبر رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، في سياق محاضرة له عن المشاكل في أوروبا، في مدينة لييج البلجيكية، اليوم الخميس، أن سوريا في حالة من التفكك.

وقال يونكر لدى إجابته على سؤال عما إذا كان يرى أنه من الأكثر عقلانية التوصل إلى اتفاق مع السلطات السورية لإنهاء النزاع المسلح الدائر في البلاد بدلا من إبرام اتفاقية مع تركيا بشأن تمويل مخيمات الإقامة المؤقتة للاجئين، قال: "إنكم على حق، ينبغي أن ننهي الحرب، لكننا لا نستطيع فعل ذلك".

وأضاف: "لا يمكننا أن نبرم اتفاقا مع سوريا، لأن سوريا هي دولة في حالة تفكك، على أي حال، هي دولة لا تعمل بشكل طبيعي، مثل ليبيا على سبيل المثال".

وتابع: "لا يزال وضع سوريا يمثل مأساة كبيرة، وعظماء هذا العالم يعجزون عن التوصل إلى اتفاق لوضع حد للمعاناة اليومية للسوريين. ومن الواضح أنه لا يكفي أن تكون دولة ما عظيمة لفرض إرادتها على العظماء الآخرين".

المصدر: نوفوستي







